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    Fuad Çıraqov: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin alternativi yoxdur

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 12:52
    Fuad Çıraqov: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin alternativi yoxdur

    Azərbaycan və Gürcüstan münasibətlərinin alternativi yoxdur.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi yanında təhsil müşaviri Fuad Çıraqov Tbilisidə keçirilən "Gürcüstan–Azərbaycan: Strateji tərəfdaşlıq və ortaq gələcək" mövzusunda dəyirmi masa müzakirəsində deyib.

    O, Azərbaycan və Gürcüstan arasında qarşılıqlı iqtisadi asılılığın təhlükə deyil, iki ölkənin əməkdaşlığını gücləndirən amil kimi qiymətləndirilməli olduğunu bildirib.

    F.Çıraqov qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq gələcəyi, ilk növbədə, coğrafi reallıqlarla şərtlənir. Onun sözlərinə görə, iki ölkənin yerləşdiyi coğrafi məkan əməkdaşlığı zəruri edir və bu münasibətlərin alternativi yoxdur.

    Təhsil müşaviri vurğulayıb ki, 1990-cı illərdə hər iki ölkənin qarşılaşdığı münaqişələr, separatizm və siyasi qeyri-sabitlik fonunda Azərbaycan və Gürcüstanın rəhbərləri regionun siyasi və təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edən mühüm qərarlar qəbul ediblər. Onun fikrincə, bu əməkdaşlıq sonrakı illərdə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat layihələrinin, eləcə də ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin əsasını təşkil edib.

    O bildirib ki, bu gün iki ölkə arasında çoxsaylı ikitərəfli sənədlər imzalanıb, enerji marşrutları fəaliyyət göstərir və yeni investisiya imkanları müzakirə olunur. Çıraqovun sözlərinə görə, əldə olunan nəticələrin əhəmiyyətini qiymətləndirmək və onların ərsəyə gəlməsi üçün görülən işi unutmamaq vacibdir.

    Təhsil müşaviri Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xələl gətirən yanaşmalara qarşı diqqətli olmağın vacibliyini vurğulayaraq iki ölkənin qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığı davam etdirməli olduğunu bildirib.

    F.Çıraqov əlavə edib ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların inteqrasiyası və radikal ideologiyalara qarşı mübarizə vacibdir.

    "Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların gürcü dilini daha yaxşı öyrənməsi və cəmiyyətə inteqrasiyası üçün iki ölkənin təhsil strukturları arasında əlaqələr gücləndirilməlidir. Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar bu ölkənin siyasi millətinin bir hissəsi kimi dövlət quruculuğunda fəal iştirak etməlidirlər", - o vurğulayıb.

    Fuad Çıraqov Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi Tbilisi
    Фуад Чирагов: Азербайджано-грузинским отношениям нет альтернативы
    Fuad Chiragov: No alternative to Azerbaijani-Georgian relations
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