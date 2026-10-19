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    Посол Азербайджана в Испании удостоен награды Raia Diplomática

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 13:17
    Посол Азербайджана в Испании удостоен награды Raia Diplomática

    Посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов удостоен награды в номинации "Лучший посол, аккредитованный в Испании" (Mejor Embajador Acreditado en España).

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана.

    В церемонии приняли участие послы и сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Испании и Португалии, представители правительства и парламента Испании, деловых кругов и медиа.

    Награду Гасанову вручил член Сената Испании Висенте Аспитарте, тесно сотрудничающий с посольством Азербайджана.

    В своем выступлении посол заявил, что гордится своим вкладом в укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Испанией.

    Он подчеркнул, что дипломатия строится на повседневном диалоге, взаимном уважении и доверии. По его словам, работа в этом направлении способствует развитию двусторонних связей и дальнейшему сближению народов и культур.

    Награда Raia Diplomática вручается отдельным лицам, учреждениям и организациям за достижения в области дипломатии, международного сотрудничества, культуры и экономического развития, а также за вклад в укрепление межгосударственных связей.

    Посол Азербайджана в Испании удостоен награды Raia Diplomática
    Посол Азербайджана в Испании удостоен награды Raia Diplomática
    Посол Азербайджана в Испании удостоен награды Raia Diplomática

    Рамиз Гасанов Посольство Азербайджана Испания
    Фото
    Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri "Raia Diplomática"nın mükafatına layiq görülüb
    Фото
    Azerbaijani ambassador to Spain receives Raia Diplomática award
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