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    В части Баку завтра временно будет прекращено газоснабжение

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 13:24
    В части Баку завтра временно будет прекращено газоснабжение

    Завтра с 09:00 временно прекратится подача газа в Ясамальском и Насиминском районах, большей части Сабаильского района, 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилых массивах Воровского и Хутор, поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Биладжары.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

    Причиной станет подключение нового трубопровода, проложенного управлением "Газ Ихрадж" SOCAR, к действующему магистральному газопроводу высокого давления.

    ПО Азеригаз
    Sabah Bakının bir hissəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq
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