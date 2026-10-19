В части Баку завтра временно будет прекращено газоснабжение

Завтра с 09:00 временно прекратится подача газа в Ясамальском и Насиминском районах, большей части Сабаильского района, 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилых массивах Воровского и Хутор, поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Биладжары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

Причиной станет подключение нового трубопровода, проложенного управлением "Газ Ихрадж" SOCAR, к действующему магистральному газопроводу высокого давления.