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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah Bakının bir hissəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:06
    Sabah Bakının bir hissəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq

    Sabah saat 09:00-dan Bakının Yasamal və Nəsimi rayonlarının, Səbail rayonunun böyük hissəsinin, Binəqədi rayonunun 9-cu və 6-cı mikrorayonlarının, Vorovski və Xutor yaşayış massivlərinin, Sulutəpə və Xocasən qəsəbələrinin və Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, buna səbəb SOCAR-ın "Qaz İxrac" İdarəsinin yeni çəkdiyi kəmərin mövcud yüksək təzyiqli magistral kəmərə birləşdirilməsidir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB
    В части Баку завтра временно будет прекращено газоснабжение
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