АЖД: Число случаев бросания камней в пассажирские поезда сократилось на 38%

В январе-сентябре 2026 года зафиксировано 26 случаев бросания камней в движущиеся пассажирские поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, подобные действия угрожают жизни пассажиров и персонала, повреждают поезда и приводят к задержкам движения.

По всем выявленным случаям в Управлении полиции на железнодорожном транспорте МВД проведены соответствующие расследования.

В АЖД отметили, что камни в поезда преимущественно бросают несовершеннолетние, и призвали родителей регулярно разъяснять детям опасность таких действий, подчеркнув, что это является преступлением.