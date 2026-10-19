АЖД: Число случаев бросания камней в пассажирские поезда сократилось на 38%
Инфраструктура
- 19 октября, 2026
- 13:22
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В январе-сентябре 2026 года зафиксировано 26 случаев бросания камней в движущиеся пассажирские поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, подобные действия угрожают жизни пассажиров и персонала, повреждают поезда и приводят к задержкам движения.
По всем выявленным случаям в Управлении полиции на железнодорожном транспорте МВД проведены соответствующие расследования.
В АЖД отметили, что камни в поезда преимущественно бросают несовершеннолетние, и призвали родителей регулярно разъяснять детям опасность таких действий, подчеркнув, что это является преступлением.
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