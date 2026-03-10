İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ Prezidenti Kubaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 05:09
    Vaşinqton Kubanın statusunu dəyişdirmək üçün müxtəlif variantları, o cümlədən üzərində nəzarəti təmin etməyi nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp bunu Florida ştatının Doral şəhərində keçirilən mətbuat konfransında Havana ilə mümkün razılaşma ilə bağlı suala cavab olaraq açıqlayıb.

    "Bu, dostcasına da ola bilər, qeyri-dostcasına da. Bunun fərqi yoxdur, çünki onların nə enerjisi, nə də pulu var. Onlar dərin humanitar böhran içindədirlər və biz bunu görmək istəmirik", - deyə Tramp bildirib.

    Amerika liderinin sözlərinə görə, adanın kritik vəziyyəti razılaşmanı qaçılmaz edir. Tramp hesab edir ki, Kuba hakimiyyəti "ya razılaşma əldə edəcək, ya da (ABŞ-Red) bunu (hakimiyyət dəyişikliyini - Red) eyni dərəcədə asanlıqla edəcək".

    Трамп: США могут "по-дружески" установить контроль над Кубой

