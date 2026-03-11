İranda məhəllələrdə xalq qərargahları yaradılır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    11 mart, 2026
    İranda ABŞ və İsrail hücumlarına qarşı müdafiəni dəstəkləmək məqsədilə məhəllələrdə xalq qərargahları yaradılır.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (Sepah) əsas kadr bazası sayılan Bəsici sözçüsü general Zəhrai bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bütün imkan və bacarıqlardan yararlanmaq məqsədilə "müqəddəs müdafiəni dəstəkləmək üçün məhəllələrdə xalq qərargahları" fəaliyyətə başlayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (Sepah) Əli Xamenei ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

