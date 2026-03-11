İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Digər
    • 11 mart, 2026
    • 13:53
    Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin martın 11-də azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin ölkəsinin İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Telefon söhbəti zamanı liderlər Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatların tezliklə dayandırılmasının və münaqişənin siyasi-diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Dövlət başçıları ikitərəfli gündəliyin aktual məsələlərini müzakirə ediblər.

    Strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanla Rusiya arasında qarşılıqlı fəaliyyətin müxtəlif sahələrdə gələcək inkişafında qarşılıqlı niyyət təsdiqlənib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı hərbi əməliyyatlara görə bir çox xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilməyə başlayıb. Martın 11-i saat 10:00-dək Azərbaycana ümumilikdə 72 ölkənin 2 168 vətəndaşı təxliyə olunub. Onların arasında Rusiyanın 293 vətəndaşı da var.

    İlham Əliyev Vladimir Putin ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из Ирана
    Vladimir Putin thanks Ilham Aliyev for evacuation of Russian citizens from Iran

    Son xəbərlər

    14:59

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan məhsullarının Avropaya ixracı üçün sertifikatlaşdırma xərcləri maliyyələşdiriləcək"

    ASK
    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti