Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из Ирана

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 14:26
    11 марта президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

    В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий в Ближневосточном регионе и урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

    Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества.

    Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
    Vladimir Putin thanks Ilham Aliyev for evacuation of Russian citizens from Iran
