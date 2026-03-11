İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Məcnun Məmmədov: "Aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılması yeni mərhələyə qədəm qoyur"

    ASK
    • 11 mart, 2026
    • 14:16
    Məcnun Məmmədov: Aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılması yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Məcnun Məmmədov

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunun rəqəmsallaşdırılması yeni mərhələyə qədəm qoyur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsində keçirilən "Kənd təsərrüfatında süni intellektin tətbiqi: nəticələr və perspektivlər" mövzusunda ictimai dinləmədə bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi yalnız daxili istehsalla məhdudlaşmır: "ABŞ və Niderland kimi inkişaf etmiş ölkələr hər il milyardlarla dollar dəyərində məhsul idxal edirlər. Ərzaq təhlükəsizliyi bəzi inkişaf etmiş ölkələr üçün iqtisadi səmərəlilik və minimal risklərlə tədarük zənciri qurmaq məntiqinə əsaslanır. Bu, həm ticarət, həm də istehsal siyasətinin birgə vəhdətindən irəli gəlir".

    M.Məmmədov xatırladıb ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatında süni zəka modullarının işlənilməsinə 2024-cü ilin sonundan başlanılıb: "Artıq 600 fermerdən toplanmış datalar əsasında ilkin sınaqlar həyata keçirilir. Hazırda nəzərdə tutulan 33 moduldan 9-u test mərhələsindədir. Dünyada kənd təsərrüfatında süni intellektin tətbiqi əsasən korporativ səviyyədədir. Dövlət səviyyəsində bu cür sistemli mexanizmlər yalnız Avstraliya və Yeni Zelandiyada qismən mövcuddur".

    Məcnun Məmmədov kənd təsərrüfatı
    Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйства

    Son xəbərlər

    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    14:27
    Foto

    Çin Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini genişləndirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti