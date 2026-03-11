Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 11 марта, 2026
    • 14:40
    Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйства

    Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сообщил, что цифровизация аграрного сектора вступает в новый этап.

    Как передает Report, об этом Мамедов заявил в ходе общественных слушаний, организованных Комитетом по аграрной политике Милли Меджлиса.

    По его словам, в нынешних реалиях понятие продовольственной безопасности выходит далеко за рамки собственного производства: "Такие развитые государства, как Соединенные Штаты и Нидерланды, каждый год закупают продовольствие на миллиарды долларов. Для ряда развитых стран обеспечение продовольственной безопасности строится на принципе формирования цепочек поставок с высокой экономической отдачей и минимизацией рисков. Это является следствием комплексного единства торговой и производственной стратегии".

    Мамедов также напомнил, что создание модулей на основе искусственного интеллекта для сельскохозяйственной отрасли Азербайджана стартовало в конце 2024 года: "Предварительное тестирование уже ведется с использованием данных, полученных от 600 фермерских хозяйств. На данный момент 9 из 33 запланированных модулей проходят этап апробации. Внедрение ИИ в аграрную сферу по всему миру преимущественно реализуется на корпоративном уровне. На государственном уровне аналогичные системные механизмы в определённой степени функционируют лишь в Австралии и Новой Зеландии".

