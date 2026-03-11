İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ərdoğan: İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdır

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 13:51
    Ərdoğan: İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdır

    İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, regionda baş verən müharibələr səbəbindən bölgəni "qan qoxusu" alıb.

    Ərdoğan vurğulayıb ki, İrana qarşı hücumlar neft qiymətinin artımına, qlobal iqtisadiyyat üçün təhlükələr yaradır:

    "Bütün dünya ölkələri bundan təsirlənir. Türkiyə belə çətin məqamlarda dost və qardaş ölkələrə arxa çevirmir".

    Ərdoğan qeyd edib ki, İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdır.

    "Yenidən masa üzərində müzakirələr aparılması üçün səylərimizi davam etdiririk".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyə Prezidenti ABŞ-İsrailin hava zərbələri

    Son xəbərlər

    13:53

    Putin Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Digər
    13:51

    Ərdoğan: İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdır

    Region
    13:50

    Popşoi: Moldova "Black Sea Energy" layihəsinə qoşulma imkanlarını öyrənir

    Energetika
    13:50

    Məcnun Məmmədov: "Süni intellekt kənd təsərrüfatında mövcud boşluqları dolduracaq"

    ASK
    13:47

    İsrailin Livan ərazisinə son zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 19-a yüksəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:40

    Qırmızı Bazar sakini: Yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq keçmişdə qaldı

    Daxili siyasət
    13:38

    Bəhreyn hökuməti aviaşirkətin təyyarələrini alternativ hava limanlarına yönləndirib

    Digər ölkələr
    13:35

    Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan bu il BTC ilə 2,2 milyon tona yaxın neft ixrac etməyi planlaşdırır"

    Energetika
    13:31

    Hörmüz boğazında Türkiyənin 15 gəmisi qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti