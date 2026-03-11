Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эрдоган предупредил о глобальных экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 14:32
    Война между Ираном и Израилем-США должна быть остановлена до того, как полностью распространится на весь регион.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

    Эрдоган подчеркнул, что продолжающиеся атаки против Ирана создают прямую угрозу для глобальной экономической стабильности, в первую очередь из-за стремительного роста цен на энергоносители.

    "Это воздействие ощущают все страны мира. Турция в такие трудные моменты не отворачивается от дружественных и братских государств", - заявил он.

    По словам президента, Анкара продолжает активные дипломатические усилия для возобновления мирных переговоров между сторонами конфликта.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. В результате были убиты верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по Израилю и выбранным целям в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре, где размещены военные базы США и их союзников.

    Ərdoğan İran və İsrail-ABŞ müharibəsinin dayandırılmasına çağırış edib
    Turkish President Erdogan calls for end to Iran–Israel-US war
