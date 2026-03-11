İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib
Daxili siyasət
- 11 mart, 2026
- 10:12
İrandan martın 11-də saat 00:00-10:00 aralığında daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onun təxliyəsi "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.
Son xəbərlər
10:20
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"Energetika
10:20
Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıbDigər ölkələr
10:19
Foto
"AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilibSənaye
10:14
Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
10:13
Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edibRegion
10:12
İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilibDaxili siyasət
10:12
"Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olubFutbol
10:09
Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçiribXarici siyasət
10:04