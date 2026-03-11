Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана

11 марта с 00:00 до 12:00 через пограничный пункт пропуска "Астара" эвакуированы 3 гражданина Азербайджана, 3 - Пакистана и 2 - Австралии.

Как сообщает южное бюро Report, также на территорию Азербайджана эвакуированы 29 граждан Китая.

Отмечается, что эвакуация осуществляется через государственную границу Азербайджана с соблюдением всех необходимых процедур.