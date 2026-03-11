Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 12:15
    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана

    11 марта с 00:00 до 12:00 через пограничный пункт пропуска "Астара" эвакуированы 3 гражданина Азербайджана, 3 - Пакистана и 2 - Австралии.

    Как сообщает южное бюро Report, также на территорию Азербайджана эвакуированы 29 граждан Китая.

    Отмечается, что эвакуация осуществляется через государственную границу Азербайджана с соблюдением всех необходимых процедур.

    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана
    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана
    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана
    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана
    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана
    Операция США и Израиля против Ирана эвакуация из Ирана
    Фото
    İrandan daha 2 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB
    Фото
    Another three Azerbaijani nationals evacuated from Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    12:16
    Фото

    В украинских вузах прошел конкурс эссе, посвященный Азербайджану

    В регионе
    12:16

    Цены на эталонные марки нефти выросли на 2,5% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:15
    Фото

    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:09

    В аграрном секторе Азербайджана внедрят 33 цифровых модуля

    АПК
    12:07

    Аэропорт Пхукета парализован после жесткой посадки самолета Air India - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:06

    Михай Попшой: Молдова хочет расширить присутствие азербайджанского бизнеса в стране - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    12:06

    Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на Азербайджан

    Внешняя политика
    11:58

    Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

    В регионе
    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    Лента новостей