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    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое партнерство

    Бизнес
    • 26 октября, 2026
    • 10:29
    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое партнерство

    Азербайджан и Великобритания обсудили развитие экономических связей в направлении стратегического партнерства, стимулирование взаимных инвестиций и расширение сотрудничества в ненефтегазовом секторе.

    Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.

    Обсуждения прошли в ходе встречи Джаббарова со спецсоветником премьер-министра Великобритании по вопросам бизнеса и инвестиций Варуном Чандрой в рамках рабочего визита в эту страну.

    Стороны обсудили перспективы реализации совместных инициатив в промышленности, энергетике, торговле, финансовых услугах и инвестиционной сфере, а также возможности участия британских компаний и институциональных инвесторов в проектах, реализуемых в Азербайджане. Была отмечена важность укрепления прямых связей между деловыми кругами стран и использования опыта, технологий и финансовых возможностей Великобритании в реализации новых инвестиционных проектов.

    Микаил Джаббаров Экономическое партнерство Азербайджано-британские отношения
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müzakirə edilib
    Azerbaijan, UK mull economic partnership
    44 filmi
    44 filmi

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