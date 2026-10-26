Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое партнерство

Азербайджан и Великобритания обсудили развитие экономических связей в направлении стратегического партнерства, стимулирование взаимных инвестиций и расширение сотрудничества в ненефтегазовом секторе.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.

Обсуждения прошли в ходе встречи Джаббарова со спецсоветником премьер-министра Великобритании по вопросам бизнеса и инвестиций Варуном Чандрой в рамках рабочего визита в эту страну.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных инициатив в промышленности, энергетике, торговле, финансовых услугах и инвестиционной сфере, а также возможности участия британских компаний и институциональных инвесторов в проектах, реализуемых в Азербайджане. Была отмечена важность укрепления прямых связей между деловыми кругами стран и использования опыта, технологий и финансовых возможностей Великобритании в реализации новых инвестиционных проектов.