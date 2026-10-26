İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Biznes
    • 26 oktyabr, 2026
    • 10:03
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında iqtisadi əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq istiqamətində inkişafı, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi və qeyri-neft-qaz sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, müzakirələr Birləşmiş Krallığa işgüzar səfər çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin biznes və investisiyalar üzrə xüsusi müşaviri Varun Çandra ilə görüşdə baş tutub.

    Eyni zamanda görüşdə sənaye, enerji, ticarət, maliyyə xidmətləri və investisiya sahələrində birgə təşəbbüslərin perspektivləri, Britaniya şirkətlərinin və institusional investorların Azərbaycandakı layihələrə cəlb olunması imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkələrin işgüzar dairələri arasında birbaşa əlaqələrin gücləndirilməsinin, yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində Britaniyanın təcrübə, texnologiya və maliyyə imkanlarından istifadənin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qeyri-neft-qaz sektoru Strateji tərəfdaşlıq Mikayıl Cabbarov Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое партнерство
    Azerbaijan, UK mull economic partnership
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:01
    Naxçıvanda yeni ünvan verilmiş daşınmaz əmlak obyektlərinin sayı 32 %-dən çox artıb
    İnfrastruktur
    11:01
    Davit Volkov Azərbaycan çempionatında eyni klubda 40 qol vuran 30-cu futbolçu olub
    Futbol
    10:59
    "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" oyununun təyinatları açıqlanıb
    Futbol
    10:58
    Elm və Təhsil Nazirliyi: İranlı nazirin açıqlaması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir
    Elm və təhsil
    10:57
    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    10:38
    AAYDA: Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda təmir-bərpa işləri aparılır
    İnfrastruktur
    10:32
    Umarali Raxmonaliyev: "Çempionlar Liqasında və Premyer Liqada yaxşı nəticə üçün mübarizə aparacağıq"
    Futbol
    10:16
    Foto
    "Bank Respublika" ADB-dən regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün 40 milyon dollar cəlb edib
    Maliyyə
    10:11
    Foto
    Azərbaycan və Türkiyə nağd pul dövriyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti