ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотом
Финансы
- 26 октября, 2026
- 10:29
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Делегация Центрального банка Турции (ЦБТ) совершила рабочий визит в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) для обмена опытом.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны обсудили вопросы организации филиальной инфраструктуры, управление наличным денежным оборотом и опыт Азербайджана в казначейских операциях.
Делегация ЦБТ также посетила Евлахский резервный центр ЦБА для визуального ознакомления с процессами, применяемыми в области хранения, обработки и логистики наличных денежных средств.
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