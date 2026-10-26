ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотом

Делегация Центрального банка Турции (ЦБТ) совершила рабочий визит в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) для обмена опытом.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны обсудили вопросы организации филиальной инфраструктуры, управление наличным денежным оборотом и опыт Азербайджана в казначейских операциях.

Делегация ЦБТ также посетила Евлахский резервный центр ЦБА для визуального ознакомления с процессами, применяемыми в области хранения, обработки и логистики наличных денежных средств.