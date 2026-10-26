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    ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотом

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 10:29
    ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотом

    Делегация Центрального банка Турции (ЦБТ) совершила рабочий визит в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) для обмена опытом.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны обсудили вопросы организации филиальной инфраструктуры, управление наличным денежным оборотом и опыт Азербайджана в казначейских операциях.

    Делегация ЦБТ также посетила Евлахский резервный центр ЦБА для визуального ознакомления с процессами, применяемыми в области хранения, обработки и логистики наличных денежных средств.

    Азербайджано-турецкие отношения Наличные деньги Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
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    Azərbaycan və Türkiyə nağd pul dövriyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib
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    Azerbaijan, Türkiye discuss cash circulation management
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