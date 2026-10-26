İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan və Türkiyə nağd pul dövriyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 10:11
    Azərbaycan və Türkiyə nağd pul dövriyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Türkiyə Mərkəzi Bankı (TMB) arasında nağd pul dövriyyəsinin idarə olunması müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, TMB-nin nümayəndə heyəti AMB-də təcrübə mübadiləsi məqsədilə işgüzar səfərdə olub.

    Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə nümayəndə heyəti ilə filial infrastrukturunun təşkili, nağd pul dövriyyəsinin idarə olunması və xəzinə əməliyyatları üzrə ölkə təcrübələri ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Əlavə olaraq TMB nümayəndə heyətinin nağd pulun saxlanılması, emalı və logistikası sahəsində tətbiq olunan proseslərlə əyani tanışlığı məqsədilə AMB-nin Yevlax Ehtiyat Mərkəzinə səfəri təşkil olunub.

    Nağd pul kütləsi Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Türkiyə Mərkəzi Bankı (TMB)
    Foto
    ЦБ Азербайджана и Турции обсудили управление наличным денежным оборотом
    Foto
    Azerbaijan, Türkiye discuss cash circulation management
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:04
    "Bakı Metropoliteni"ndə dekarbonizasiya layihəsi üzrə ilkin missiya başa çatıb
    İnfrastruktur
    11:01
    Naxçıvanda yeni ünvan verilmiş daşınmaz əmlak obyektlərinin sayı 32 %-dən çox artıb
    İnfrastruktur
    11:01
    Davit Volkov Azərbaycan çempionatında eyni klubda 40 qol vuran 30-cu futbolçu olub
    Futbol
    10:59
    "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" oyununun təyinatları açıqlanıb
    Futbol
    10:58
    Elm və Təhsil Nazirliyi: İranlı nazirin açıqlaması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir
    Elm və təhsil
    10:57
    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    10:38
    AAYDA: Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda təmir-bərpa işləri aparılır
    İnfrastruktur
    10:32
    Umarali Raxmonaliyev: "Çempionlar Liqasında və Premyer Liqada yaxşı nəticə üçün mübarizə aparacağıq"
    Futbol
    10:16
    Foto
    "Bank Respublika" ADB-dən regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün 40 milyon dollar cəlb edib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti