Цена на газ в Европе превысила $1,1 тыс. за тысячу кубометров
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 10:33
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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, поднявшись выше $1,1 тыс. за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 101,5 доллара (+1,3%).
Далее показатель составил $1 108,7 (+2%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $1 087,3 за тысячу кубометров.
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