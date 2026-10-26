Цена на газ в Европе превысила $1,1 тыс. за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, поднявшись выше $1,1 тыс. за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 101,5 доллара (+1,3%).

Далее показатель составил $1 108,7 (+2%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $1 087,3 за тысячу кубометров.