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    Avropada qazın qiyməti 1 100 dolları ötüb

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:16
    Avropada qazın qiyməti 1 100 dolları ötüb

    Avropada qazın birja qiymətləri 2 % artaraq, 2022-ci il dekabrın 21-dən bəri ilk dəfə 1 000 kubmetr üçün 1 100 ABŞ dollarından yuxarı qalxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Londonun ICE birjasının məlumatları təsdiqləyib.

    TTF (Niderlandda yerləşən, Avropanın ən böyük paylayıcı mərkəzi) indeksi üzrə noyabr fyuçersləri hərracları 1 101,5 ABŞ dolları (+1,3 %) səviyyəsində açıb. Daha sonra bu göstərici 1 108,7 ABŞ dolları (+2 %) olub.

    Kotirovkaların dinamikası əvvəlki ticarət gününün hesablanmış qiymətinə - 1 000 kubmetr üçün 1 087,3 ABŞ dollarına əsasən göstərilir.

    Təbii qaz ICE birjası
    Цена на газ в Европе превысила $1,1 тыс. за тысячу кубометров
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