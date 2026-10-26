Avropada qazın qiyməti 1 100 dolları ötüb
Energetika
- 26 oktyabr, 2026
- 11:16
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Avropada qazın birja qiymətləri 2 % artaraq, 2022-ci il dekabrın 21-dən bəri ilk dəfə 1 000 kubmetr üçün 1 100 ABŞ dollarından yuxarı qalxıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Londonun ICE birjasının məlumatları təsdiqləyib.
TTF (Niderlandda yerləşən, Avropanın ən böyük paylayıcı mərkəzi) indeksi üzrə noyabr fyuçersləri hərracları 1 101,5 ABŞ dolları (+1,3 %) səviyyəsində açıb. Daha sonra bu göstərici 1 108,7 ABŞ dolları (+2 %) olub.
Kotirovkaların dinamikası əvvəlki ticarət gününün hesablanmış qiymətinə - 1 000 kubmetr üçün 1 087,3 ABŞ dollarına əsasən göstərilir.
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