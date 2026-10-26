Подземные хранилища газа в ЕС заполнены на 74,62%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 24 октября выросли до 74,62%.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 14,92 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 46 млн куб. м в сутки, что на 30,5% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.