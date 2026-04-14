İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    İlham Əliyev Kolumbiyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 14:21
    İlham Əliyev Kolumbiyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Kolumbiyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Nelsi Rakel Munar Xaramiyonu qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

    Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.

    Dövlət başçısı Azərbaycanla Kolumbiyanın coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq, ikitərəfli münasibətlərin yaxşı səviyyədə qurulduğunu deyib və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyin əhəmiyyətinə toxunub.

    Prezident İlham Əliyev siyasi əlaqələrimizə əsaslanaraq iqtisadi, investisiyalar, turizm və digər sahələrdə münasibətləri dərinləşdirməyin önəmini vurğulayıb.

    Azərbaycan Prezidenti səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Azərbaycanda Kolumbiyanın ilk qadın səfiri olmasından şərəf hissi duyduğunu deyən Nelsi Rakel Munar Xaramiyo siyasi dialoqu və əlaqələrimizi möhkəmləndirmək, həmçinin əməkdaşlıq üçün yeni imkanların aşkarlanması istiqamətində səylə çalışacağını bildirib.

    Səfir Kolumbiya tərəfindən Azərbaycanda ispan dilinin təşviqi məqsədilə bu dilin tədrisi üzrə kursların təşkil olunduğunu, azərbaycanlı tələbələrin və mütəxəssislərin bu proqramda fəal şəkildə iştirak etdiyini məmnunluqla vurğulayıb.

    Söhbət zamanı ötən il Azərbaycanla Kolumbiya arasında "ASAN xidmət" modelinin bu ölkədə tətbiqi ilə bağlı anlaşma memorandumunun imzalandığı xatırlanıb.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Kolumbiya arasında kənd təsərrüfatı, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə münasibətləri genişləndirməklə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanla Kolumbiyanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığına toxunulub, bu xüsusda hər iki ölkənin BMT, Qoşulmama Hərəkatı və digər çoxtərəfli platformalarda bir-birini dəstəklədiyi məmnunluqla vurğulanıb.

    Söhbət zamanı parlamentlərarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı təmasların, həmçinin səfərlərin sayının artırılması və maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Kolumbiyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nelsi Rakel Munar Xaramiyonu qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Nelsi Rakel Munar Xaramiyo Kolumbiya
    Foto
    Президент Ильхам Алиев принял нового посла Колумбии в Азербайджане
    Foto
    President Ilham Aliyev receives newly appointed ambassador of Colombia to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:00

    İtaliya İsraillə müdafiə sazişinin uzadılmasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    14:58

    Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    14:56

    Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"

    Fərdi
    14:55

    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:50

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Digər ölkələr
    14:47

    Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidir

    Daxili siyasət
    14:46

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Daxili siyasət
    14:43

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:42
    Foto
    Video

    Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti