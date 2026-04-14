Əli Bəşirov zədə səbəbindən U-20 yığmasının heyətindən çıxarılıb
- 14 aprel, 2026
- 12:30
Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.
Zədə səbəbindən "Qarabağ"ın futbolçusu Əli Bəşirovun əvəzinə heyətə "Qəbələ"nin oyunçusu Ariz Kərimov cəlb olunub.
Qeyd edək ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək.
