    Narqis Vik: "Almaniya maliyyə institutları Azərbaycandakı layihələrə investisiya yatırmağa hazırdır"

    İnfrastruktur
    • 14 aprel, 2026
    • 12:26
    Narqis Vik: Almaniya maliyyə institutları Azərbaycandakı layihələrə investisiya yatırmağa hazırdır

    Almaniyanın maliyyə institutları Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrə investisiya yatırmağa hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının ("AHK Azerbaijan") icraçı direktoru Narqis Vik (Nargis Wieck) onlayn keçirilən "Orta Dəhliz: Azərbaycan və Qazaxıstanda biznes imkanları" adlı vebinarda deyib.

    Onun sözlərinə görə, "AHK Azerbaijan" Almaniya biznesi üçün dəmir yolu və siqnalizasiya sistemləri, hərəkətin idarə edilməsi, təhlükəsizlik texnikası, Xəzərdə gəmiqayırma və liman layihələri kimi sektorlarda daha böyük potensial görür.

    Bundan başqa, logistika mərkəzlərinin və intermodal terminalların yaradılması, gömrük və ticarət proseslərinin rəqəmsallaşdırılması, habelə "Yaşıl dəhliz" boyunca bərpa olunan enerji mənbələri (BOEM) layihələri perspektivli istiqamətlərdir.

    "Almaniyanın maliyyə institutları – "Commerzbank", "LBBW", "Euler Hermes" bu istiqamətlərdə böyük potensial görür. Bu yaxınlarda biz Bakıda bu bankların iştirakı ilə ixracın maliyyələşdirilməsinə həsr olunmuş konfrans təşkil etdik. Layihələri maliyyələşdirməyə hazırlıq var, iri sifarişlərin icrası zamanı isə Azərbaycan hökuməti dövlət zəmanəti verməyə hazırdır", - N.Vik əlavə edib.

    İnvestisiya layihələri Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası Orta Dəhliz Bərpa olunan enerji mənbələri
