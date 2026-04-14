    Наргиз Вик: Финансовые институты ФРГ готовы к инвестициям в проекты в Азербайджане

    Наргиз Вик: Финансовые институты ФРГ готовы к инвестициям в проекты в Азербайджане

    Немецкие финансовые институты готовы инвестировать в проекты в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик (Nargis Wieck) на вебинаре "Средний коридор: бизнес-возможности в Азербайджане и Казахстане".

    По ее словам, AHK Azerbaijan видит наибольший потенциал для немецкого бизнеса в таких секторах, как железнодорожные и сигнальные системы, управление движением, техника безопасности, портовые проекты и судостроение на Каспии.

    Кроме этого, перспективными направлениями являются создание логистических центров и интермодальных терминалов, цифровизация таможенных и торговых процессов, а также ВИЭ-проекты вдоль "Зеленого коридора".

    "Немецкие финансовые институты - Commerzbank, LBBW, Euler Hermes - видят в этих направлениях большой потенциал. Недавно мы организовали в Баку конференцию по экспортному финансированию с участием этих банков. Готовность финансировать проекты есть, а при реализации крупных заказов правительство Азербайджана готово предоставлять госгарантии", - добавила Н. Вик.

    Наргиз Вик Германо-азербайджанская торговая палата AHK Azerbaijan Средний коридор Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
