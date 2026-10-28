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    Гюндюз Исмаилов: Позиция Азербайджана стала ключевой в межрелигиозном и межкультурном диалоге

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 12:21
    Гюндюз Исмаилов: Позиция Азербайджана стала ключевой в межрелигиозном и межкультурном диалоге

    Баку стал мировым центром межрелигиозного и межкультурного диалога, а Азербайджан - движущей силой этого процесса.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов журналистам в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    "После восстановления независимости в 1990-е годы Азербайджан был активным участником процессов межрелигиозного и межкультурного диалога. Однако за последние 20 лет страна превратилась из активного участника в одного из главных организаторов межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога", - сказал Исмаилов.

    Он сравнил роль Баку в этой сфере со значением Давоса для мировой экономики и Брюсселя для международного военного сотрудничества.

    "Когда речь заходит о межрелигиозном и межкультурном диалоге, первой страной, которая приходит на ум, становится Азербайджан, а городом - Баку", - отметил зампредседателя Госкомитета.

    По его мнению, не только в регионе, но и во всем мире осознают, что завершить какой-либо процесс в сфере межрелигиозного и межкультурного диалога без согласия и учета позиции Азербайджана невозможно.

    Исмаилов добавил, что Баку выполняет функцию мирового центра межкультурного и межрелигиозного диалога, а Азербайджан выступает ведущей силой этого процесса.

    Зампредседателя Госкомитета также отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран исламского мира, где представители разных мазхабов совершают молитву в одной мечети за одним имамом.

    "Мы называем это намазом единства. Сегодня он совершается как в Баку, так и в регионах страны. Это один из лучших примеров межмазхабного диалога и отношений для исламского мира", - подчеркнул Исмаилов.

    Гюндюз Исмаилов Государственный комитет по работе с религиозными организациями VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Gündüz İsmayılov: Dünyada dinlərarası dialoq dedikdə, ilk ağla gələn şəhər məhz Bakıdır
    Gunduz Ismayilov: Baku is global hub for interfaith dialogue
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