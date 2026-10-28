Гюндюз Исмаилов: Позиция Азербайджана стала ключевой в межрелигиозном и межкультурном диалоге

Баку стал мировым центром межрелигиозного и межкультурного диалога, а Азербайджан - движущей силой этого процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов журналистам в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"После восстановления независимости в 1990-е годы Азербайджан был активным участником процессов межрелигиозного и межкультурного диалога. Однако за последние 20 лет страна превратилась из активного участника в одного из главных организаторов межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога", - сказал Исмаилов.

Он сравнил роль Баку в этой сфере со значением Давоса для мировой экономики и Брюсселя для международного военного сотрудничества.

"Когда речь заходит о межрелигиозном и межкультурном диалоге, первой страной, которая приходит на ум, становится Азербайджан, а городом - Баку", - отметил зампредседателя Госкомитета.

По его мнению, не только в регионе, но и во всем мире осознают, что завершить какой-либо процесс в сфере межрелигиозного и межкультурного диалога без согласия и учета позиции Азербайджана невозможно.

Исмаилов добавил, что Баку выполняет функцию мирового центра межкультурного и межрелигиозного диалога, а Азербайджан выступает ведущей силой этого процесса.

Зампредседателя Госкомитета также отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран исламского мира, где представители разных мазхабов совершают молитву в одной мечети за одним имамом.

"Мы называем это намазом единства. Сегодня он совершается как в Баку, так и в регионах страны. Это один из лучших примеров межмазхабного диалога и отношений для исламского мира", - подчеркнул Исмаилов.