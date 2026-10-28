Доля евробондов во внешнем госдолге Азербайджана не изменилась с начала года
Финансы
- 28 октября, 2026
- 12:22
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Государственные облигации (евробонды), размещенные на международном финансовом рынке, по состоянию на 1 июля текущего года составили 31% внешнего государственного долга Азербайджана, или $1 млрд 387,3 млн.
Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, этот показатель не изменился по сравнению с началом года.
На отчетную дату срок погашения части евробондов на сумму $310,7 млн с купонной ставкой 5,125% истекает в 2029 году, а срок погашения части на сумму $1 млрд 076,6 млн с купонной ставкой 3,5% истекает в 2032 году.
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib
State bonds account for 31% of Azerbaijan's external debt
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