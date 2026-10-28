Доля евробондов во внешнем госдолге Азербайджана не изменилась с начала года

Государственные облигации (евробонды), размещенные на международном финансовом рынке, по состоянию на 1 июля текущего года составили 31% внешнего государственного долга Азербайджана, или $1 млрд 387,3 млн.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, этот показатель не изменился по сравнению с началом года.

На отчетную дату срок погашения части евробондов на сумму $310,7 млн с купонной ставкой 5,125% истекает в 2029 году, а срок погашения части на сумму $1 млрд 076,6 млн с купонной ставкой 3,5% истекает в 2032 году.