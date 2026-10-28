Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib
Maliyyə
- 28 oktyabr, 2026
- 12:02
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Bu il iyulun 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcunun 31 %-ni və ya 1 milyard 387,3 milyon ABŞ dollarını beynəlxalq maliyyə bazarında yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları (avrobond) təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bu rəqəm ilin əvvəli ilə müqayisədə dəyişməyib.
Hesabat tarixinə avrobondların 5,125 % kupon dərəcəli 310,7 milyon dollarlıq hissəsinin ödəniş müddəti 2029-cu ildə, 3,5 % kupon dərəcəli 1 milyard 076,6 milyon dollarlılıq hissəsinin ödəniş müddəti isə 2032-ci ildə başa çatır.
Доля евробондов во внешнем госдолге Азербайджана не изменилась с начала года
State bonds account for 31% of Azerbaijan's external debt
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