Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создаст с Азербайджаном Рамочную программу зеленой энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил старший банкир и региональный руководитель по финансовым институтам Банка Михаил Гречихо сегодня на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По его словам, программа будет запущена в начале 2027 года в рамках сотрудничества с банковским сектором, органами власти Азербайджана и Центральным банком Азербайджана: "Когда банк будет рассматривать "зеленое финансирование" как обычный элемент своей повседневной деятельности, наравне с финансированием оборотного капитала или кредитованием капитальных расходов, мы будем считать это успехом. Это занимает очень высокое место в нашей повестке. В настоящее время мы выдвигаем специальную рамочную программу, чтобы помочь банкам выстраивать инвестиции, о которых я говорил. Она называется Рамочная программа зеленой энергоэффективности".

Гречихо отметил, что ЕБРР может разделить риски с партнерами и помочь снизить их до приемлемого уровня, при котором ими можно эффективно управлять: "Наконец, мы также включаем льготный компонент. Это не просто преференция: в этой сфере существуют вполне конкретные барьеры, которые необходимо устранить. Исходя из нашего опыта, наличие определенной доли льготного финансирования оказывает стимулирующее воздействие на развитие отрасли. Включение этого элемента позволит устранить существующие препятствия. В дальнейшем льготный компонент может быть постепенно выведен из программы, чтобы частное финансирование и коммерческий рынок развивались самостоятельно".