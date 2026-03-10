Трамп: США могут "по-дружески" установить контроль над Кубой

Вашингтон рассматривает различные варианты изменения статуса Кубы, включая установление контроля над ней.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Дорале, штат Флорида, отвечая на вопрос о возможной сделке с Гаваной.

"Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть", - утверждает Трамп.

По мнению американского лидера, критическое положение острова делает заключение соглашения неизбежным. Трамп полагает, что кубинские власти "либо пойдут на сделку, либо [США] сделают это [смену власти] так же легко в любом случае".

Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США.