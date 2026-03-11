İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 13:59
    Rusiya İrana Azərbaycan ərazisindən humanitar yardım göndərib

    Rusiya İrana Azərbaycan ərazisindən humanitar yardım göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng vuraraq, Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана
    Russia sends humanitarian aid to Iran via Azerbaijan

