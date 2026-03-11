Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана

    Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Rusiya İrana Azərbaycan ərazisindən humanitar yardım göndərib
    Russia sends humanitarian aid to Iran via Azerbaijan
