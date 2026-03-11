Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 14:37
Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.
