Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.