Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 05:42
Əgər İran Hörmüz boğazından neft axınının qarşısını almaq üçün bir şey etsə, ABŞ ona indiyə qədər etdiyi bütün zərbələrdən 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Thuth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bundan əlavə, biz həssas hədəfləri məhv edəcəyik və bununla da İranın bir dövlət kimi özünü yenidən qurmasını faktiki olaraq qeyri-mümkün edəcəyik. Ölüm, od və qəzəb onlara göndəriləcək. Amma ümid edirəm və dua edirəm ki, bu baş verməsin!", - deyə Tramp yazıb.
O, bunun ABŞ-nin Çinə və Hörmüz boğazından əhəmiyyətli dərəcədə istifadə edən bütün ölkələrə hədiyyə olacağını söyləyib: "Ümid edirəm ki, bu jest təqdir olunacaq".
Son xəbərlər
05:31
ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölübDigər ölkələr
05:14
Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyibDigər ölkələr
04:44
AP üzvü həmkarlarına irad bildirib: 2008-ci ildə Gürcüstana hücum olunanda harada idinizDigər ölkələr
04:09
Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıbDigər ölkələr
03:38
"Hizbullah" İsrailə qarşı əməliyyata başladığını elan edibDigər ölkələr
03:22
Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırınDigər ölkələr
02:52
KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
02:40
Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaqDigər ölkələr
02:19