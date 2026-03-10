İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 05:42
    Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək

    Əgər İran Hörmüz boğazından neft axınının qarşısını almaq üçün bir şey etsə, ABŞ ona indiyə qədər etdiyi bütün zərbələrdən 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Thuth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bundan əlavə, biz həssas hədəfləri məhv edəcəyik və bununla da İranın bir dövlət kimi özünü yenidən qurmasını faktiki olaraq qeyri-mümkün edəcəyik. Ölüm, od və qəzəb onlara göndəriləcək. Amma ümid edirəm və dua edirəm ki, bu baş verməsin!", - deyə Tramp yazıb.

    O, bunun ABŞ-nin Çinə və Hörmüz boğazından əhəmiyyətli dərəcədə istifadə edən bütün ölkələrə hədiyyə olacağını söyləyib: "Ümid edirəm ki, bu jest təqdir olunacaq".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Tramp
    Трамп: США нанесут по Ирану удар в двадцать раз сильнее

    Son xəbərlər

    05:31

    ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    05:14

    Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:44

    AP üzvü həmkarlarına irad bildirib: 2008-ci ildə Gürcüstana hücum olunanda harada idiniz

    Digər ölkələr
    04:09

    Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıb

    Digər ölkələr
    03:38

    "Hizbullah" İsrailə qarşı əməliyyata başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırın

    Digər ölkələr
    02:52

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    02:40

    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    Digər ölkələr
    02:19

    Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti