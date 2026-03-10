Трамп: США нанесут по Ирану удар в двадцать раз сильнее

Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты Америки нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем все удары, которые были нанесены до сих пор.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thuth Social.

"Кроме того, мы уничтожим легко уязвимые цели, и это сделает практически невозможным для Ирана когда-либо вновь восстановиться как государству. Смерть, огонь и ярость обрушатся на него. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!", - написал Трамп.

По его словам, это подарок США Китаю и всем тем странам, которые в значительной степени используют Ормузский пролив. Надеюсь, этот жест будет по достоинству оценен.