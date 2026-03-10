Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: США нанесут по Ирану удар в двадцать раз сильнее

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 05:41
    Трамп: США нанесут по Ирану удар в двадцать раз сильнее

    Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты Америки нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем все удары, которые были нанесены до сих пор.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thuth Social.

    "Кроме того, мы уничтожим легко уязвимые цели, и это сделает практически невозможным для Ирана когда-либо вновь восстановиться как государству. Смерть, огонь и ярость обрушатся на него. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!", - написал Трамп.

    По его словам, это подарок США Китаю и всем тем странам, которые в значительной степени используют Ормузский пролив. Надеюсь, этот жест будет по достоинству оценен.

    США Дональд Трамп Иран
    Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    06:09

    El Universal: В Мехико при обрушении здания погиб человек

    Другие страны
    05:41

    Трамп: США нанесут по Ирану удар в двадцать раз сильнее

    Другие страны
    05:12

    США: Помощь ООН Афганистану нуждается в оценке

    Другие страны
    04:59

    Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США

    В регионе
    04:47

    Трамп: США могут "по-дружески" установить контроль над Кубой

    Другие страны
    04:28

    Правящая партия Колумбии станет крупнейшей силой в Сенате, но без большинства

    Другие страны
    04:13

    КСИР: Некоторые страны могут получить право на проход через Ормузский пролив

    В регионе
    03:48

    У берегов Италии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    03:11

    The Jerusalem Post: Израильские чиновники ждут затяжного конфликта с "Хезболлах"

    Другие страны
    Лента новостей