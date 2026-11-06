Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В США детям на Хэллоуин раздали конфеты с наркотическим веществом

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 21:11
    В США детям на Хэллоуин раздали конфеты с наркотическим веществом

    В американском городе Сан-Диего около 15 детей в возрасте от одного года до шести лет получили во время празднования Хэллоуина жевательные конфеты, содержащие галлюциногенное вещество псилоцибин.

    Как передает Report со ссылкой на Newsweek, инцидент произошел 31 октября в районе Оушен-Бич.

    По данным полиции, дети вместе с родителями обходили соседние дома, собирая сладости. Возле одного из домов они обнаружили пакеты с жевательными конфетами, упаковка которых вызвала подозрения у взрослых.

    Родители обратились в правоохранительные органы, передав им один из пакетов для проверки. Лабораторный анализ подтвердил наличие псилоцибина - галлюциногенного вещества, содержащегося в некоторых видах грибов.

    При этом полиция пока не установила, употреблял ли кто-либо из детей эти конфеты.

    В ходе расследования правоохранители провели обыск в доме, возле которого были обнаружены сладости. Там нашли аналогичные упаковки конфет, более килограмма каннабиса, свыше 25 граммов метамфетамина, материалы для фасовки наркотиков, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

    По подозрению в незаконном хранении оружия задержаны двое мужчин в возрасте 80 и 45 лет. Обвинения в распространении конфет с наркотическим веществом им пока не предъявлены.

    Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

    Хэллоуин Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də "Halloween" bayramında uşaqlara narkotik maddəli konfetlər paylanılıb
    Children in US given psilocybin-laced candy during Halloween
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
    Другие страны
    Лента новостей