В США детям на Хэллоуин раздали конфеты с наркотическим веществом

В американском городе Сан-Диего около 15 детей в возрасте от одного года до шести лет получили во время празднования Хэллоуина жевательные конфеты, содержащие галлюциногенное вещество псилоцибин.

Как передает Report со ссылкой на Newsweek, инцидент произошел 31 октября в районе Оушен-Бич.

По данным полиции, дети вместе с родителями обходили соседние дома, собирая сладости. Возле одного из домов они обнаружили пакеты с жевательными конфетами, упаковка которых вызвала подозрения у взрослых.

Родители обратились в правоохранительные органы, передав им один из пакетов для проверки. Лабораторный анализ подтвердил наличие псилоцибина - галлюциногенного вещества, содержащегося в некоторых видах грибов.

При этом полиция пока не установила, употреблял ли кто-либо из детей эти конфеты.

В ходе расследования правоохранители провели обыск в доме, возле которого были обнаружены сладости. Там нашли аналогичные упаковки конфет, более килограмма каннабиса, свыше 25 граммов метамфетамина, материалы для фасовки наркотиков, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

По подозрению в незаконном хранении оружия задержаны двое мужчин в возрасте 80 и 45 лет. Обвинения в распространении конфет с наркотическим веществом им пока не предъявлены.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.