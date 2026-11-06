Reuters: Сирия направила военных советников в Саудовскую Аравию на фоне атак хуситов

Сирия оказывает Саудовской Аравии консультативную и учебную помощь в военной сфере на фоне нападений хуситов на королевство.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники в сирийской армии и высокопоставленный американский чиновник.

По словам американского чиновника, сирийские военные советники и инструкторы, имеющие боевой опыт, полученный за годы войны в Сирии, направились в Саудовскую Аравию для подготовки саудовских и йеменских подразделений на территории королевства и повышения их боеспособности.

Два сирийских источника сообщили, что за последние недели из Сирии в Саудовскую Аравию вылетело значительное число военнослужащих. По их словам, в их задачи входили консультирование и обучение, однако их полномочия могли быть шире.

Сирийский дипломат отметил, что "любые предположения о развертывании войск на данном этапе преждевременны". Он подчеркнул, что Сирия по-прежнему сосредоточена на обеспечении внутренней безопасности, защите своих границ и восстановлении страны.

При этом дипломат отметил, что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Сирией и Саудовской Аравией, подписанное в среду, в частности, предусматривает консультативную поддержку, обучение и обмен опытом.

Напомним, в среду 4 ноября Саудовская Аравия и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны во время визита в Эр-Рияд президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это стало его второй встречей с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом менее чем за месяц.