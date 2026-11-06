В Тбилиси состоялась премьера спектакля "Координата 44", рассказывающего о трудном и героическом пути Азербайджанской армии к Победе и освобождению оккупированных территорий в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает грузинское бюро Report, постановка, посвященная Дню Победы – 8 ноября, подготовлена театром "Эра" по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при поддержке Союза азербайджанских бизнесменов (AZEBI).

Автор и режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра "Эра" Анар Рафигоглу сообщил местному бюро Report, что инициатива создания постановки исходила от посольства Азербайджана в Грузии.

По его словам, "Координата 44" стала десятой постановкой театра и третьей сценической работой, посвященной Дню Победы и Дню памяти.

Премьеру посетили члены семей шехидов, представители посольства Азербайджана и парламента Грузии, проживающие в стране азербайджанцы, общественные деятели, военные атташе Азербайджана, Турции и Казахстана в Грузии, а также участники Отечественной войны.