Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Тбилиси состоялась премьера спектакля "Координата 44"

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 20:36
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44

    В Тбилиси состоялась премьера спектакля "Координата 44", рассказывающего о трудном и героическом пути Азербайджанской армии к Победе и освобождению оккупированных территорий в ходе 44-дневной Отечественной войны.

    Как сообщает грузинское бюро Report, постановка, посвященная Дню Победы – 8 ноября, подготовлена театром "Эра" по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при поддержке Союза азербайджанских бизнесменов (AZEBI).

    Автор и режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра "Эра" Анар Рафигоглу сообщил местному бюро Report, что инициатива создания постановки исходила от посольства Азербайджана в Грузии.

    По его словам, "Координата 44" стала десятой постановкой театра и третьей сценической работой, посвященной Дню Победы и Дню памяти.

    Премьеру посетили члены семей шехидов, представители посольства Азербайджана и парламента Грузии, проживающие в стране азербайджанцы, общественные деятели, военные атташе Азербайджана, Турции и Казахстана в Грузии, а также участники Отечественной войны.

    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    В Тбилиси состоялась премьера спектакля Координата 44
    8 Ноября - День Победы Азербайджано-грузинские отношения
    Фото
    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş "Koordinat 44" tamaşasının premyerası keçirilib
    Фото
    Coordinate 44 premiered in Tbilisi
    MiniBoss
    44 filmi

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