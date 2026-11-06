Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Финляндии пожар уничтожил пятую часть запасов семенного картофеля

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 21:26
    В Финляндии пожар уничтожил пятую часть запасов семенного картофеля

    В Финляндии в результате крупного пожара на севере страны уничтожена пятая часть национального фонда семенного картофеля.

    Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, возгорание произошло в пятницу вечером в складском комплексе города Тюрнявя в провинции Северная Остроботния.

    Огонь уничтожил четыре склада общей площадью более 4 тыс. кв. м, в которых хранилось свыше 4 тыс. тонн картофеля. По оценкам пожарных, на полную ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. Причина пожара пока не установлена.

    Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии созвало экстренное совещание для обсуждения мер по восстановлению запасов семенного картофеля. По предварительным оценкам, этот процесс может занять несколько лет.

    Как отмечает Yle, в Европе существуют всего четыре региона с высокой концентрацией производства семенного картофеля. Помимо Финляндии, они расположены на Азорских островах, в Ирландии и Германии.

    Руководитель Управления продовольствия Финляндии Ханна Кортемаа предупредила, что последствия пожара могут существенно повлиять на европейский рынок картофеля в ближайшие годы.

    Пожар (возгорание) Финляндия
    Finlandiyada yanğın toxumluq kartof ehtiyatlarının beşdə birini məhv edib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
    Другие страны
    Лента новостей