В Финляндии пожар уничтожил пятую часть запасов семенного картофеля

В Финляндии в результате крупного пожара на севере страны уничтожена пятая часть национального фонда семенного картофеля.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, возгорание произошло в пятницу вечером в складском комплексе города Тюрнявя в провинции Северная Остроботния.

Огонь уничтожил четыре склада общей площадью более 4 тыс. кв. м, в которых хранилось свыше 4 тыс. тонн картофеля. По оценкам пожарных, на полную ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. Причина пожара пока не установлена.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии созвало экстренное совещание для обсуждения мер по восстановлению запасов семенного картофеля. По предварительным оценкам, этот процесс может занять несколько лет.

Как отмечает Yle, в Европе существуют всего четыре региона с высокой концентрацией производства семенного картофеля. Помимо Финляндии, они расположены на Азорских островах, в Ирландии и Германии.

Руководитель Управления продовольствия Финляндии Ханна Кортемаа предупредила, что последствия пожара могут существенно повлиять на европейский рынок картофеля в ближайшие годы.