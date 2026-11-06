Умер последний представитель политической династии Рокфеллеров

Бывший губернатор Западной Вирджинии и многолетний сенатор США Джей Рокфеллер, последний представитель известной политической династии и единственный демократ в своей семье, умер в возрасте 89 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, Рокфеллер скончался в четверг вечером в своем доме в Вашингтоне.

О его смерти сообщила вице-президент по внешним связям общественной телерадиостанции WETA Мэри Стюарт. Супруга политика Шэрон Рокфеллер занимает должности президента и генерального директора этой организации.

Полное имя политика - Джон Дэвисон Рокфеллер IV. Он родился в Нью-Йорке. Его прадед Джон Рокфеллер, основатель нефтяной компании Standard Oil, умер за месяц до его рождения. Отец будущего сенатора Джон Рокфеллер III был известным филантропом.

Дяди Джея Рокфеллера Уинтроп и Нельсон, представлявшие Республиканскую партию, занимали посты губернаторов Арканзаса и Нью-Йорка. Другой его дядя, Дэвид Рокфеллер, руководил банком Chase Manhattan.

Рокфеллер отказался от республиканской традиции семьи и в 1966 году был избран в Палату делегатов Западной Вирджинии как демократ.