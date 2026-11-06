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    Умер последний представитель политической династии Рокфеллеров

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 20:32
    Умер последний представитель политической династии Рокфеллеров

    Бывший губернатор Западной Вирджинии и многолетний сенатор США Джей Рокфеллер, последний представитель известной политической династии и единственный демократ в своей семье, умер в возрасте 89 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, Рокфеллер скончался в четверг вечером в своем доме в Вашингтоне.

    О его смерти сообщила вице-президент по внешним связям общественной телерадиостанции WETA Мэри Стюарт. Супруга политика Шэрон Рокфеллер занимает должности президента и генерального директора этой организации.

    Полное имя политика - Джон Дэвисон Рокфеллер IV. Он родился в Нью-Йорке. Его прадед Джон Рокфеллер, основатель нефтяной компании Standard Oil, умер за месяц до его рождения. Отец будущего сенатора Джон Рокфеллер III был известным филантропом.

    Дяди Джея Рокфеллера Уинтроп и Нельсон, представлявшие Республиканскую партию, занимали посты губернаторов Арканзаса и Нью-Йорка. Другой его дядя, Дэвид Рокфеллер, руководил банком Chase Manhattan.

    Рокфеллер отказался от республиканской традиции семьи и в 1966 году был избран в Палату делегатов Западной Вирджинии как демократ.

    Соединенные Штаты Америки (США)
    Jay Rockefeller, last member of political Rockefeller dynasty, Dies at 89
    44 filmi
    MiniBoss

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