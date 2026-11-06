Фарид Гаибов провел прием граждан в Шуше

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел прием жителей города Шуша.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, прием состоялся в административном здании Жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления Шушинского государственного заповедника.

Министр выслушал обращения граждан и дал соответствующие поручения для решения поднятых ими вопросов.