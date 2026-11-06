Фарид Гаибов провел прием граждан в Шуше
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 21:14
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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел прием жителей города Шуша.
Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, прием состоялся в административном здании Жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления Шушинского государственного заповедника.
Министр выслушал обращения граждан и дал соответствующие поручения для решения поднятых ими вопросов.
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