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    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 20:59
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Şuşa şəhərində sakinləri qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin inzibati binasında keçirilən qəbulda vətəndaşları diqqətlə dinləyən nazir onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Fərid Qayıbov Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Vətəndaş qəbulu
    Foto
    Фарид Гаибов провел прием граждан в Шуше
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