Fərid Qayıbov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2026
- 20:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Şuşa şəhərində sakinləri qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin inzibati binasında keçirilən qəbulda vətəndaşları diqqətlə dinləyən nazir onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr
03:47
Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olubDigər ölkələr