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    Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 20:59
    Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече с США и РФ в Абу-Даби, подчеркнув необходимость достижения конкретных результатов на переговорах.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

    "Обсудили подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби. В последние дни было предпринято множество подготовительных шагов: встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейских партнеров, мои контакты с представителями президента США, а переговорные команды фактически постоянно находятся на связи. Мы считаем, что встреча в Эмиратах должна принести конкретные результаты, и передали американской стороне наши предложения относительно возможных реальных итогов переговоров",- отметил украинский президент.

    Зеленский подчеркнул, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться при участии европейских государств, которые в равной степени заслуживают гарантированной безопасности.

    Кроме того, президент Украины проинформировал партнеров о потребностях страны перед наступлением зимы, в частности в сфере энергетики и противовоздушной обороны.

    Отметим, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский
    Zelenski NB8 ölkələrinin liderləri ilə Əbu-Dabidəki üçtərəfli görüşə hazırlığı müzakirə edib
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