Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече с США и РФ в Абу-Даби, подчеркнув необходимость достижения конкретных результатов на переговорах.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби. В последние дни было предпринято множество подготовительных шагов: встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейских партнеров, мои контакты с представителями президента США, а переговорные команды фактически постоянно находятся на связи. Мы считаем, что встреча в Эмиратах должна принести конкретные результаты, и передали американской стороне наши предложения относительно возможных реальных итогов переговоров",- отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться при участии европейских государств, которые в равной степени заслуживают гарантированной безопасности.

Кроме того, президент Украины проинформировал партнеров о потребностях страны перед наступлением зимы, в частности в сфере энергетики и противовоздушной обороны.

Отметим, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.