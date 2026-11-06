Подготовлен документальный фильм "Свет, рожденный Победой"

ОАО "Азерэнержи" подготовило документальный фильм "Свет, рожденный Победой", посвященный шестой годовщине исторической Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, в фильме рассказывается о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после Победы в Отечественной войне.

Особое внимание уделено восстановлению энергетической инфраструктуры региона и прокладке линий электропередачи даже в самых труднодоступных горных районах.

В документальном фильме показаны линии электропередачи, проложенные через отвесные скалы, работа специалистов в сложных условиях и круглосуточные строительные работы, закладывающие основу новой жизни в Карабахе.

Подчеркивается, что каждый зажженный свет и каждая проложенная линия электропередачи символизируют очередной шаг к реализации программы "Великое возвращение".

Показ фильма состоится 7 ноября в 21:45 на телеканале Baku TV.