Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Подготовлен документальный фильм "Свет, рожденный Победой"

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 20:46
    Подготовлен документальный фильм Свет, рожденный Победой

    ОАО "Азерэнержи" подготовило документальный фильм "Свет, рожденный Победой", посвященный шестой годовщине исторической Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, в фильме рассказывается о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после Победы в Отечественной войне.

    Особое внимание уделено восстановлению энергетической инфраструктуры региона и прокладке линий электропередачи даже в самых труднодоступных горных районах.

    В документальном фильме показаны линии электропередачи, проложенные через отвесные скалы, работа специалистов в сложных условиях и круглосуточные строительные работы, закладывающие основу новой жизни в Карабахе.

    Подчеркивается, что каждый зажженный свет и каждая проложенная линия электропередачи символизируют очередной шаг к реализации программы "Великое возвращение".

    Показ фильма состоится 7 ноября в 21:45 на телеканале Baku TV.

    Подготовлен документальный фильм "Свет, рожденный Победой"

    8 Ноября - День Победы Baku TV
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    "Zəfərdən doğan işıq" sənədli filmi hazırlanıb
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    Baku TV prepares 'Light Born of Victory' feature for Victory Day
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