İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Zəfərdən doğan işıq" sənədli filmi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 20:27
    Zəfərdən doğan işıq sənədli filmi hazırlanıb

    "AzərEnerji" ASC Böyük Zəfərin 6-cı ildönümü münasibətilə "Zəfərdən doğan işıq" adlı sənədli film hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, videomaterialda Vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri davam etdirildiyi, bölgənin enerji infrastrukturunun yenidən qurulduğu, ən çətin relyefli ərazilərə belə elektrik xətlərinin çəkildiyi qeyd olunub.

    Filmdə sıldırım qayaları aşan enerji xətləri, mürəkkəb şəraitdə çalışan mütəxəssislər və gecə-gündüz davam edən quruculuq işləri, Qarabağda yeni həyatın təməlini qoymasından da bəhs edilib.

    Sənədli filmdə vurğulanıb ki, burada hər yanan işıq, hər çəkilən xətt "Böyük Qayıdış"a doğru atılan növbəti addımın göstəricisidir.

    Filmi noyabrın 7-i saat 21:45-də "Baku TV"də izləmək mümkündür.

    "Zəfərdən doğan işıq" sənədli filmi hazırlanıb

    8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol İşğaldan azad edilmiş ərazilər Böyük Qayıdış Qarabağ Baku TV
    Video
    Подготовлен документальный фильм "Свет, рожденный Победой"
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