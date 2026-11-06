Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Абу-Даби

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, информацию подтвердил сам Буданов.

Он также поделился ожиданиями от предстоящей встречи. По его словам, переговоры вряд ли станут прорывом, однако сам факт их проведения уже является прогрессом.

Глава Офиса президента Украины выразил надежду, что эта встреча не станет последней.

Отметим, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.