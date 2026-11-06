Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Абу-Даби
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 20:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, информацию подтвердил сам Буданов.
Он также поделился ожиданиями от предстоящей встречи. По его словам, переговоры вряд ли станут прорывом, однако сам факт их проведения уже является прогрессом.
Глава Офиса президента Украины выразил надежду, что эта встреча не станет последней.
Отметим, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Последние новости
08:19
Тренер сборной Португалии прокомментировал уход РоналдуФутбол
07:49
Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрацииДругие страны
07:17
Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арестДругие страны
06:57
Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 разДругие страны
06:21
Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасностиДругие страны
05:46
Президент США сообщил о продолжении переговоров по УкраинеДругие страны
05:08
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPPВнешняя политика
04:55
Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом КешмВ регионе
04:15
NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с ИраномДругие страны