    "Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 09:56
    Turan Tovuz Neftçini məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada 50-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Qərb təmsilçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XXIII turuna təsadüf edib.

    Tovuz klubu səfərdə "Neftçi"yə qalib gəlib – 1:0.

    50-ci qələbə 131-ci matçda əldə olunub. "Turan Tovuz" evdə 26, səfərdə 24 dəfə üç xala sevinib. Qərblilər turnirin tarixində ən azı 50 qələbə qazanan 26-cı komanda olub.

    Qeyd edək ki, 2022/2023 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən "Turan Tovuz" ilk qələbəsini 2022-ci il avqustun 13-də "Səbail"lə səfər matçında əldə edib – 1:0.

