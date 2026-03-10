"Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb
Futbol
- 10 mart, 2026
- 09:56
"Turan Tovuz" Premyer Liqada 50-ci qələbəsini qazanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Qərb təmsilçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XXIII turuna təsadüf edib.
Tovuz klubu səfərdə "Neftçi"yə qalib gəlib – 1:0.
50-ci qələbə 131-ci matçda əldə olunub. "Turan Tovuz" evdə 26, səfərdə 24 dəfə üç xala sevinib. Qərblilər turnirin tarixində ən azı 50 qələbə qazanan 26-cı komanda olub.
Qeyd edək ki, 2022/2023 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən "Turan Tovuz" ilk qələbəsini 2022-ci il avqustun 13-də "Səbail"lə səfər matçında əldə edib – 1:0.
Son xəbərlər
10:15
Yaxın Şərqdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qayıdışı üçün növbəti təxliyə reysi həyata keçirilirDigər
10:13
Zöhrab Gözəlbəyli CEV Kubokunun yarımfinal oyununa supervayzer təyin edilibKomanda
10:00
Foto
Video
"Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanırBiznes
09:56
"Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıbFutbol
09:55
Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıbRegion
09:53
Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dolları keçibEnergetika
09:51
"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade Premyer Liqada yubiley qoluna imza atıbFutbol
09:51
Entoni Albaneze: Avstraliya BƏƏ-yə raketlər və kəşfiyyat təyyarəsi verəcəkDigər ölkələr
09:49