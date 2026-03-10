İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 09:55
    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı hazırlanan 20-ci sanksiya paketindən Gürcüstanın Kulevi neft terminalını çıxarıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Aİ-nin sanksiyalar üzrə xüsusi nümayəndəsi Devid O'Sullivan bu qərarla bağlı xarici işlər naziri Maka Boçorişviliyə məktub göndərib.

    Məktubda bildirilir ki, ilkin mərhələdə Gürcüstandakı Kulevi limanının sanksiya siyahısına daxil edilməsi planlaşdırılırdı. Buna səbəb Rusiya neftinin dəniz yolu ilə daşınması və Rusiyanın "kölgə donanması" adlandırılan gəmilərinin limana daxil olması ilə bağlı narahatlıqlar idi. Lakin Gürcüstan hökuməti və limanın operatoru müəyyən öhdəliklər götürdükdən sonra bu mövqe yenidən nəzərdən keçirilib.

    Aİ nümayəndəsi məktubunda qeyd edib ki, Gürcüstanın sanksiya tətbiq edilən gəmilərin ölkə limanlarına daxil olmasına və xidmət almasına icazə verməyəcəyinə dair öhdəliyi müsbət qiymətləndirilib.

    Məktubda Gürcüstanın öz ərazisinin Rusiyaya qarşı tətbiq edilən ticarət məhdudiyyətlərinin pozulması və ya həssas məhsulların təkrar ixracı üçün istifadə edilməməsinə nəzarəti davam etdirməsinin vacibliyi də vurğulanıb.

    Avropa İttifaqı Kulevi terminalı Gürcüstan Maka Boçorişvili
    ЕС исключил нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета санкций

    Son xəbərlər

    10:15

    Yaxın Şərqdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qayıdışı üçün növbəti təxliyə reysi həyata keçirilir

    Digər
    10:13

    Zöhrab Gözəlbəyli CEV Kubokunun yarımfinal oyununa supervayzer təyin edilib

    Komanda
    10:00
    Foto
    Video

    "Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Biznes
    09:56

    "Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb

    Futbol
    09:55

    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb

    Region
    09:53

    Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dolları keçib

    Energetika
    09:51

    "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade Premyer Liqada yubiley qoluna imza atıb

    Futbol
    09:51

    Entoni Albaneze: Avstraliya BƏƏ-yə raketlər və kəşfiyyat təyyarəsi verəcək

    Digər ölkələr
    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti