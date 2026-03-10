Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЕС исключил нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета санкций

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 10:07
    Европейский союз (ЕС) исключил грузинский нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета антироссийских санкций.

    Как сообщает грузинское бюро Report, спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан направил письмо министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили в связи с данным решением.

    В письме говорится, что на начальном этапе планировалось включить порт Кулеви в Грузии в санкционный список. Это было связано с опасениями по поводу морской транспортировки российской нефти и захода в порт судов российского "теневого флота".

    Однако данная позиция была пересмотрена после того, как правительство Грузии и оператор порта взяли на себя определенные обязательства.

    Представитель ЕС отметил в своем письме, что обязательство Грузии не допускать захода судов, находящихся под санкциями, и получения ими услуг в портах страны было положительно оценено.

    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb
