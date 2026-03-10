İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Biznes
    • 10 mart, 2026
    • 10:00
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    "Nizami City" Novruz və Ramazan bayramları ərəfəsində təmirli mənzil alan hər kəs üçün yeni kampaniya elan edib.

    Belə ki, təmirli mənzil alan müştərilərə müxtəlif məişət avadanlıqları və texnikası hədiyyə olunacaq. Kampaniyanın məqsədi "Nizami City"nin yeni sakinlərinin əlavə xərc çəkmədən, tam rahat şəkildə yeni mənzillərinə köçməsini təmin etməkdir.

    Kampaniya çərçivəsində təmirli mənzil alan hər kəsə kombi,soyuducu, quraşdırılmış mebel, kondisioner və digər avadanlıqlar hədiyyə olunacaq.

    Kampaniya limitlidir və ilkin müraciət edən müştərilərə üstünlük veriləcək.

    "Nizami City" şəhərin mərkəzi hissəsi, Nizami m/st, biznes və tibb mərkəzləri, təhsil ocaqları , ticarət mərkəzləri, Qış parkı və Mərkəzi parka yaxın ərazidə müasir dizaynla inşa olunan yaşayış kompleksidir. 9 mərtəbə və 9 binadan ibarət kompleksin ilkin mərhələdəki 3 binası (A,B,C) istifadəyə verilib, növbəti mərhələ olan E,F və G binalarının inşası davam edir.

    Yaşıllıqla zəngin qapalı həyət, yeraltı dayanacaq, 24/7 mühafizə xidməti, kamera müşahidəsi, uşaq və mini futbol meydançası, söhbətgahlar, modern fasad və geniş eyvanlar Sizin rahatlıq tapacağınız bir mühiti yaradır.

    Ətraflı məlumat və satış ofisi ilə əlaqə üçün:

    *0788

    (050) 700-00-88

    (050) 970-00-88

    https://www.instagram.com/nizami.city/

    "Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır
    Nizami Citydən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Nizami City

    Son xəbərlər

    10:15

    Yaxın Şərqdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qayıdışı üçün növbəti təxliyə reysi həyata keçirilir

    Digər
    10:13

    Zöhrab Gözəlbəyli CEV Kubokunun yarımfinal oyununa supervayzer təyin edilib

    Komanda
    10:00
    Foto
    Video

    "Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Biznes
    09:56

    "Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb

    Futbol
    09:55

    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb

    Region
    09:53

    Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dolları keçib

    Energetika
    09:51

    "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade Premyer Liqada yubiley qoluna imza atıb

    Futbol
    09:51

    Entoni Albaneze: Avstraliya BƏƏ-yə raketlər və kəşfiyyat təyyarəsi verəcək

    Digər ölkələr
    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti